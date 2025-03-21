جوريتسكا يقود ألمانيا للفوز 2-1 على إيطاليا في دوري الأمم (فيديو)

سجل ليون جوريتسكا هدفا قبل 14 دقيقة من صفارة النهاية لتحول ألمانيا تأخرها بهدف إلى الفوز 2-1 على إيطاليا على ملعب سان سيرو، الخميس، في ذهاب دور الثمانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقام مباراة الإياب في دورتموند يوم الأحد المقبل، وسيستضيف المتأهل إلى الدور قبل النهائي المقرر في يونيو/حزيران المقبل، المنتخب المتأهل من الدنمارك والبرتغال.

وضغطت ألمانيا بقوة في وقت مبكر، بينما بحثت إيطاليا عن الفرص عبر الهجمات المرتدة، وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة التاسعة من أول فرصة لهم.

ومرر نيكولو باريلا الكرة داخل منطقة الجزاء إلى ماتيو بوليتانو الذي أعادها باتجاه مويس كين، وسقطت أمام ساندرو تونالي الذي سددها في الشباك.

واستمر تفوق ألمانيا في الاستحواذ على الكرة، لكن جوريتسكا صوّب كرة بضربة رأس مرت فوق العارضة، كما سدد كرة أخرى تصدى لها الحارس جيانلويجي دوناروما، وتصدى حارس مرمى الضيوف أوليفر باومان لكرتين من تونالي وكين.

وسدد الألماني نديم أميري كرة من ركلة حرة مرت فوق العارضة بقليل قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم إيطاليا 1-صفر، وأدركت ألمانيا التعادل بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني عندما مرر يوزوا كيميش الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ليحولها البديل غير المراقب تيم كليندينست بضربة رأس في شباك دوناروما من أول لمسة له في المباراة.

وأرسل تونالي تمريرة مهارية بكعب القدم إلى كين الذي سدد كرة قوية فوق العارضة، ثم تلقى جياكومو راسبادوري تمريرة وانفرد بالحارس، لكن باومان تصدى للكرة بقدمه، وصوّب جوريتسكا كرة خطرة بضربة رأس إثر تمريرة أخرى من كيميش، لكنها مرت خارج الشباك.

وجاء هدف الفوز لألمانيا إثر ركلة ركنية نفذها كيميش، وبدت الكرة وكأنها ستسكن المرمى دون تدخل، لكن جوريتسكا نجح في توجيهها بضربة رأس خفيفة لتسكن شباك دوناروما.

وكثفت إيطاليا ضغطها الهجومي وقدم باريلا محاولة، لكن الكرة مرت خارج المرمى، كما تصدى باومان لتسديدة من دانييل مالديني، وحافظ المنتخب الألماني على تقدمه لينهي المباراة فائزا ويسهل مهمته في مباراة الإياب.

وتأمل إيطاليا في استعادة ذكرى جيدة لها في دورتموند عام 2006 عندما تغلبت على ألمانيا في الدور قبل النهائي من كأس العالم قبل أن تواصل مسيرتها إلى التتويج باللقب.