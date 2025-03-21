كرواتيا تحقق فوزا نادرا على فرنسا وتقترب من المربع الذهبي الأوروبي (فيديو)

اقترب منتخب كرواتيا بشكل كبير من بلوغ المربع الذهبي لدوري أمم أوروبا لكرة القدم، بفوزه النادر على ضيفه الفرنسي بثنائية الخميس في ذهاب دور الثمانية.

وسجل منتخب كرواتيا هدفيه في الشوط الأول حيث افتتح انتي بوديمير مهاجم أوساسونا الإسباني التسجيل في الدقيقة 26، ثم أضاف ايفان بيريسيتش مهاجم آيندهوفن الهولندي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وشهدت المباراة مشاركة كيليان مبابي هداف ريال مدريد الإسباني، بعدما استبعده مدربه ديدييه ديشان، من مباراتي فرنسا الأخيرتين بمرحلة المجموعات في دوري الأمم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وغاب مبابي أيضا عن تجمع سابق لمنتخب فرنسا بسبب إصابة طفيفة في الفخذ، ومع ذلك لعب مع ريال مدريد آنذاك، فيما كانت مشاركته الدولية الأخيرة مع بلاده في 9 سبتمبر/أيلول الماضي ضد بلجيكا في دوري الأمم.

وكانت الفرصة سانحة أمام منتخب كرواتيا للتقدم بهدف مبكر حينما احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق في الدقيقة الثامنة بسبب لمسة يد ضد إبراهيما كوناتي، حيث استعانت بتقنية “الفار” قبل احتساب ركلة الجزاء، لكن أندري كراماريتش أهدرها.

وافتتح انتي بوديمير التسجيل لكرواتيا في الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة من ايفان بيريسيتش، ليرتقي لها برأسه ويسكن الكرة في الشباك، حيث استعان الحكم بتقنية “الفار” قبل أن يقر بصحة الهدف.

وفي الثواني الأخيرة للشوط الأول تقمص بيرسيتش دور البطولة، وسجل الهدف الثاني لكرواتيا عبر تسديدة قوية بقدمه اليمنى.

وكاد عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، أن يرد بهدف لديوك فرنسا في الدقيقة الـ57 عبر تصويبة قوية من مسافة قريبة، لكن حارس كرواتيا وقف له بالمرصاد.

ولاحت فرصة جديدة لديوك فرنسا في الدقيقة 70 حينما سدد برادلي باركولا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بمحاذاة المرمى الكرواتي تماما.

ولم تشهد آخر ربع ساعة أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز كرواتيا بهدفين دون مقابل.