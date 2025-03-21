هويلوند يقود الدنمارك للفوز على البرتغال في ذهاب دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

سجل راسموس هويلوند مهاجم الدنمارك هدف الفوز لفريقه في الانتصار بهدف دون رد على البرتغال في مباراة الذهاب بدور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على ملعب باركن، الخميس.

وسجل هويلوند، الذي عانى من أجل التسجيل مع مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الموسم، في الدقيقة الـ78 ليساعد في إنقاذ كريستيان إريكسن من تحمل اللوم بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول.

وكاد ميكا بيريث مهاجم الدنمارك أن يستهل مسيرته الدولية بشكل مثالي في الدقيقة الثالثة عندما استحوذ على الكرة إثر إبعاد من حارس مرمى البرتغال ديوجو كوستا، لكن الأخير نجح في تحويل الكرة إلى ركلة ركنية في نهاية المطاف.

وجاءت أول محاولة جيدة للبرتغال على المرمى في الدقيقة الثامنة عندما سدد بيدرو نيتو كرة من مسافة بعيدة، لكن الحارس كاسبر شمايكل تصدى لها بقوة، وتسبب في ركلة ركنية في ظل سعي كلا المنتخبين للهجوم في كل فرصة.

وكان صانع اللعب إريكسن هو المسيطر على مجريات اللعب طوال المباراة، وحصلت الدنمارك على ركلة جزاء في الدقيقة الـ23 عندما لمس ريناتو فيجا الكرة بيده إثر تسديدة إريكسن التي أطلقها بقدمه اليسرى، لكن كوستا تصدى للركلة التي نفذها اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، حيث طار على اليمين لينقذ الكرة.

وحرم الحارس كوستا منافسه الصاعد بيريث من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 36 بتصدٍ رائع آخر، ثم حضر ديوجو دالوت لإنقاذ حارس مرماه قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، إذ أبعد تسديدة إريكسن قبل أن تعبر خط المرمى.

ورغم الأداء الرائع الذي قدمه كوستا، لم يكن بوسعه أن يفعل الكثير لمنع هدف الدنمارك، حيث مرر إريكسن الكرة إلى أندريس سكوف أولسن على يمين منطقة الجزاء الذي مررها بدوره إلى هويلوند الذي حولها بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.

وتراجعت الدنمارك بعد الهدف وتركت البرتغال للهجوم، لكن أصحاب الأرض نجحوا في الحفاظ على رباطة جأشهم لينهوا المباراة بالانتصار بهدف قبل مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في لشبونة.

وسيواجه الفائز من تلك المواجهة إما إيطاليا أو ألمانيا في قبل النهائي.