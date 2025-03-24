ألمانيا أولى المتأهلين لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد التعادل مع إيطاليا (فيديو)

تأهل المنتخب الألماني إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك عقب تعادله مع ضيفه الإيطالي بثلاثة أهداف لمثلها، مساء الأحد، في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وكان المنتخب الألماني قد فاز ذهابا في ميلان بهدفين لواحد، ليتأهل إلى الدور المقبل متفوقا بخمسة أهداف لأربعة في مجموع المباراتين.

وتأكد تأهل المنتخب الألماني في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، إلى جانب منتخبات سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية ولوكسمبورج.

وبصفته خاسرا لتلك المباراة، سينضم المنتخب الإيطالي إلى المجموعة الثامنة من التصفيات إلى جانب منتخبات النرويج وإستونيا ومولدوفا.

وستقام منافسات الدور قبل النهائي والنهائي لدوري الأمم الأوروبية في ألمانيا، حيث تختتم المنافسات هناك يوم الثامن من يونيو/حزيران المقبل.

وتقدم المنتخب الألماني عن طريق جوشوا كيميتش من ضربة جزاء في الدقيقة 30، وبعده بست دقائق سجل زميله جمال موسيالا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل تيم كلينيست الهدف الثالث للمنتخب الألماني، فيما سجل مويس كين هدفين لمنتخب إيطاليا في الدقيقتين التاسعة والأربعين والتاسعة والستين.

وعاد المنتخب الإيطالي للتسجيل مجددا من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق جياكومو راسبادوري، لكن ذلك لم يكن كافيا للتأهل للدور المقبل.