البرتغال تكتسح الدنمارك بخماسية وتتأهل لمواجهة ألمانيا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا (فيديو)

اكتسح المنتخب البرتغالي ضيفه المنتخب الدنماركي وهزمه بخمسة أهداف لاثنين في مباراة امتدت لشوطين إضافيين ضمن منافسات إياب دور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، مساء الأحد.

وتأهل المنتخب البرتغالي فائزا بخمسة أهداف لثلاثة في مجموع المباراتين ليعوض خسارته بهدف دون رد ذهابا، يوم الخميس الماضي.

وسيلعب منتخب البرتغال بطل النسخة الأولى لدوري الأمم في عام 2019 في الدور قبل النهائي ضد منتخب ألمانيا الذي تأهل على حساب إيطاليا.

وفي لشبونة، أنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول متقدما بهدف ذاتي سجله يواكيم أندرسن مدافع الدنمارك بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الثامنة والثلاثين.

وتعادل منتخب الدنمارك بهدف راسموس نيسن في الدقيقة السادسة والخمسين، قبل أن تتقدم البرتغال مجددا بهدف نجمها الأول كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثانية والسبعين.

وأدرك منتخب الدنمارك التعادل مجددا بهدف ثان لقائده كريستيان إريكسن في الدقيقة السادسة والسبعين، لكن منتخب البرتغال تقدم بهدف ثالث سجله فرانسيسكو ترينكاو في الدقيقة السادسة والثمانين، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

وفي الشوطين الإضافيين حسم أصحاب الأرض المباراة لصالحهم بالهدفين الرابع والخامس لترينكاو وغونسالو راموس في الدقيقتين الحادية والتسعين والـ115.

وبعد تأهله لقبل نهائي دوري أمم أوروبا، حجز منتخب البرتغال مكانه على رأس المجموعة السادسة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 رفقة منتخبات المجر وجمهورية أيرلندا وأرمينيا.

أما منتخب الدنمارك سيلعب في المجموعة الثالثة بالتصفيات رفقة اليونان واسكتلندا وبيلاروسيا.