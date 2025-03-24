رياضة|فنلندا

ريمونتادا منتخب ليتوانيا تحبط فنلندا بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026 (فيديو)

مدة الفيديو 00 دقيقة 43 ثانية 00:43
24/3/2025-|آخر تحديث: 24/3/202511:41 PM (توقيت مكة)

قلب منتخب ليتوانيا تأخره بهدفين أمام ضيفه منتخب فنلندا إلى تعادل مثير 2-2، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

وبدا منتخب فنلندا في طريقه لحسم الفوز بعد أن تقدَّم بهدفين مبكرين، سجَّلهما كان كايرنن في الدقيقة الرابعة، وجويل بوهانبالو في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

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لكن أرمانداس كوتشيس رد بهدف لليتوانيا في الدقيقة 39 ثم أدرك جفيداس جينيتيس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

ورفعت فنلندا رصيدها إلى 4 نقاط وتصدرت المجموعة السابعة مؤقتًا، في حين حصدت ليتوانيا أول نقطة لها وتقدمت إلى المركز الثالث.

وفي وقت لاحق اليوم، تلتقي بولندا صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط مع مالطا متذيلة الترتيب من دون رصيد.

وفي الجولة الأولى من التصفيات، فازت فنلندا على مالطا 1-0، وخسرت ليتوانيا أمام بولندا بالنتيجة نفسها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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