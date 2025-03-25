تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.. المنتخب الإنجليزي في الصدارة بالفوز على لاتفيا 3 – 0 (فيديو)

واصل المنتخب الإنجليزي انطلاقته المميزة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، تحت قيادة مدربه الألماني توماس توخيل، بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي في مشواره، بالتغلب على ضيفه اللاتفي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الحادية عشرة من التصفيات.

تقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 38 عن طريق ريس جيمس، قبل أن يضيف زميله هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 68، واختتم الثلاثية إيبرتشي إيزي في الدقيقة 75.

بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن ألبانيا ولاتفيا، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما لم يخض منتخب صربيا أي مباراة حتى الآن، ويحتل منتخب مولودوفا المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وكان المنتخب الإنجليزي افتتح مشواره في التصفيات بالفوز على ألبانيا بهدفين نظيفين، ليأتي الفوز على لاتفيا اليوم ليكون الثاني له على التوالي.