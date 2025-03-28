برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بثنائية في مرمى ضيفه أوساسونا (فيديو)
عزز برشلونة صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه أوساسونا بثلاثية مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ27 من المسابقة.
وكانت المباراة قد تم تأجيلها بعدما كان من المقرر لها يوم الثامن من مارس/آذار الجاري، لكن وفاة طبيب برشلونة مينيارو غارسيا، يوم المباراة حال دون إقامتها في موعدها.
ورفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، حامل اللقب، في المركز الثاني، وبفارق سبع عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.
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على الجانب الآخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.
وتقدم برشلونة في الدقيقة الحادية عشرة عن طريق فيران توريس، قبل أن يضيف زميله داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والعشرين.
وفي الدقيقة السابعة والسبعين سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبرشلونة، ليرفع رصيده من الأهداف إلى ثلاث وعشرين في الموسم الجاري من المسابقة، متصدرا ترتيب الهدافين.