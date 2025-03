مزراوي تصدر اللقطات.. إيقاف مباراة مانشستر يونايتد وفولهم لكسر صيام اللاعبين المسلمين (شاهد)

أوقف حكم مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس الأحد، اللعب عند الدقيقة 67، لمنح اللاعبين المسلمين فرصة لكسر صيامهم على أرضية ملعب أولد ترافورد.

وتصدّر اللقطات، النجم المغربي نصير مزراوي. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على منصات التواصل، لحظة جثو اللاعب المسلم، ظهير مانشستر يونايتد، على ركبتيه لتناول التمر وشرب الماء لكسر صيامه عند دخول وقت المغرب.

Appeared as though it was a planned drinks break in the second half to allow Noussair Mazraoui to break his fast. pic.twitter.com/RuoDXEoAgt — Aadam (@AadamHaladh) March 2, 2025

كما وثّقت المقاطع، لحظة خروج النيجيري كالفين باسي مدافع فولهام، إلى خط الملعب، لاستغلال توقف المباراة وشرب المياه، بعد قرار الحكم بإيقاف المواجهة التي ودّع فيها مانشستر يونايتد كأس الاتحاد من دور الـ16 عقب الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 Stopping the match to allow the fasting Bassey & Noussair Mazraoui to break their fast – May Allah accept it 🤍🌙 pic.twitter.com/0ypqvv95o5 — KinG £ (@xKGx__) March 2, 2025

وجاء قرار الحكم بإيقاف المباراة، تنفيذًا لما أعلنه الاتحاد الإنجليزي في 28 فبراير/شباط الماضي، من السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم خلال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي التي تقام خلال شهر رمضان المبارك.

❤️ Noussair Mazraoui takes a moment to break his fast during a stoppage in play against Fulham—a spiritual Ramadan moment under the Old Trafford lights. 🤲 pic.twitter.com/NjsBJbCLgp — MUMSC (@mum_sc) March 2, 2025

ومع دخول رمضان، توالت التهاني من مختلف الأندية العالمية بمناسبة حلول الشهر الفضيل، حيث عبّرت عن تمنياتها الطيبة للجماهير الإسلامية. وتأتي هذه التهنئات في إطار تواصل كبريات أندية كرة القدم مع مشجعيها المسلمين في مختلف أنحاء العالم.