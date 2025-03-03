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مزراوي تصدر اللقطات.. إيقاف مباراة مانشستر يونايتد وفولهم لكسر صيام اللاعبين المسلمين (شاهد)

تصدّر اللقطات، النجم المغربي نصير مزراوي (منصات التواصل)
3/3/2025

أوقف حكم مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس الأحد، اللعب عند الدقيقة 67، لمنح اللاعبين المسلمين فرصة لكسر صيامهم على أرضية ملعب أولد ترافورد.

وتصدّر اللقطات، النجم المغربي نصير مزراوي. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على منصات التواصل، لحظة جثو اللاعب المسلم، ظهير مانشستر يونايتد، على ركبتيه لتناول التمر وشرب الماء لكسر صيامه عند دخول وقت المغرب.

كما وثّقت المقاطع، لحظة خروج النيجيري كالفين باسي مدافع فولهام، إلى خط الملعب، لاستغلال توقف المباراة وشرب المياه، بعد قرار الحكم بإيقاف المواجهة التي ودّع فيها مانشستر يونايتد كأس الاتحاد من دور الـ16 عقب الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.

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وجاء قرار الحكم بإيقاف المباراة، تنفيذًا لما أعلنه الاتحاد الإنجليزي في 28 فبراير/شباط الماضي، من السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم خلال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي التي تقام خلال شهر رمضان المبارك.

ومع دخول رمضان، توالت التهاني من مختلف الأندية العالمية بمناسبة حلول الشهر الفضيل، حيث عبّرت عن تمنياتها الطيبة للجماهير الإسلامية. وتأتي هذه التهنئات في إطار تواصل كبريات أندية كرة القدم مع مشجعيها المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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