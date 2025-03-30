برشلونة يهزم جيرونا برباعية ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (فيديو)

‬تغلب برشلونة على ضيفه جيرونا بأربعة أهداف لهدف في قمة كتالونيا، اليوم الأحد، بعدما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الشوط الثاني ليحكم فريق المدرب هانز فليك قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة في النتيجة قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول عندما نفذ لامين جمال ركلة حرة اصطدمت بلاديسلاف كريتشي مدافع جيرونا إلى داخل مرماه.

لكن الفريق الضيف أدرك التعادل بعد الاستراحة بفضل أرنون دانجوما.

وحافظ برشلونة على هدوئه واستعاد تقدمه بفضل لمسة بهلوانية من ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة محرزا الهدف الـ25 في الدوري هذا الموسم ليتربع على صدارة هدافي المسابقة.

واختتم فيران توريس التسجيل في الدقائق الأخيرة من المباراة ليثأر فريقه بعد الخسارة بهدفين لأربعة الموسم الماضي ويبتعد بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب بعد 29 مباراة، ويظل جيرونا في المركز الـ13.