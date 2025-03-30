ثنائية دوي تقرب سان جيرمان من لقب الدوري الفرنسي بعد الفوز 6-1 على سانت إيتيان(فيديو)

سجل ديزريه دوي هدفين ليضمن باريس سان جيرمان تقريبا حصد لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم دون أن يخسر أي مباراة بعد فوزه 6-1 على سانت إيتيان السبت

ليوسع الفارق إلى 22 نقطة مع أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني قبل سبع مباريات من النهاية.

ولم يخسر سان جيرمان في اخر 38 مباراة خاضها خارج ملعبه. وتقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق لوكاس ستاسين بضربة رأس،

لكن باريس سان جيرمان عادل النتيجة قبل الاستراحة عندما سجل جونسالو راموس من ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من فلوريان تارديو.

وسيطر الضيوف على الشوط الثاني، وسجل خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لفريقه بعد خمس دقائق من بداية الشوط، قبل أن يضيف

دوي الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق أخرى من تمريرة متقنة من برادلي باركولا. وأضاف جواو نيفيز الهدف الرابع في الدقيقة 62، قبل أن يسجل دوي

هدفه الشخصي الثاني بعدها أربع دقائق، ثم اختتم البديل إبراهيم مباي مهرجان الأهداف قبل نهاية زمن اللقاء.