مبابي يسجل ثنائية في فوز ريال مدريد على ليغانيس (فيديو)

أحرز كيليان مبابي هدفين ليقود ريال مدريد للفوز 3-2 على ضيفه ليغانيس المهدد بالهبوط، يوم السبت، ليظل حامل اللقب في المركز الثاني متساويا في رصيد النقاط مع برشلونة المتصدر.

وهيمن صاحب الأرض على بداية المباراة وافتتح الأهداف في الدقيقة 32 عندما نفذ مبابي ركلة جزاء من فوق رأس الحارس احتسبها الحكم بعد أن أسقط أوسكار رودريغيز أردا غولر داخل المنطقة.

ومع ذلك، رد ليغانيس على الفور تقريبا عندما تابع دييغو غارسيا الكرة عند القائم البعيد ليدرك التعادل في الدقيقة التالية قبل أن يمرر رودريغيز الكرة إلى دانييل رابا ليضعها في شباك الحارس أندري لونين في الدقيقة 41.

وأدرك جود بلينغهام التعادل لريال مدريد بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما تابع تسديدة ارتدت من العارضة ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وسجل مبابي هدفه الثاني والثالث لريال مدريد من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 76.

ويملك ريال 63 نقطة من 29 مباراة متساويا مع برشلونة الذي يستضيف جيرونا الأحد. ويحتل ليغانيس المركز الـ18 برصيد 27 نقطة.