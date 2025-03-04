أستون فيلا يضع قدما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه كلوب بروج البلجيكي (فيديو)

قطع فريق أستون فيلا الإنجليزي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز 3-1 على مضيفه كلوب بروج البلجيكي في افتتاح منافسات ذهاب دورالـ16، اليوم الثلاثاء.

تقدَّم الفريق الإنجليزي بهدف مبكر سجله ليون بايلي بعد مرور ثلاث دقائق، وأدرك أصحاب الأرض التعادل سريعا بهدف أحرزه ماكسيم ديكويبر في الدقيقة 12 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وحسم أستون فيلا الفوز بهدفين في توقيت قاتل، حيث تقدَّم بهدف ذاتي سجله براندون ميخيلي مدافع كلوب بروج بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 82.

وفي الدقيقة 88، أضاف الفريق الإنجليزي الهدف الثالث بركلة جزاء سددها الإسباني ماركو أسينسيو المنضم في يناير/كانون الثاني الماضي من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ورفع أسينسيو رصيده إلى 5 أهداف بقميص أستون فيلا حيث سجل ثنائية في مرمى تشلسي بالدوري الإنجليزي إضافة إلى ثنائية أخرى أمام كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

بهذا الفوز يعزز أستون فيلا من فرص تأهله إلى دور الثمانية قبل لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جماهيره يوم الأربعاء 12 مارس/آذار الجاري.

وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى دور الثمانية منتظرا الفائز من مباراتي ليفربول الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان.

وكان أستون فيلا قد تأهل مباشرة إلى دور الـ16 في دوري الأبطال بعدما حل ثامنا في جدول الترتيب بمرحلة الدوري، أما كلوب بروج فقد تأهل بمعجزة إلى مرحلة الملحق، وفجَّر مفاجأة كبيرة بإقصاء أتالانتا الإيطالي الفائز بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.