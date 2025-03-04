الأهلي السعودي يتخطى الريان القطري ويضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)
4/3/2025-|آخر تحديث: 4/3/202511:42 PM (توقيت مكة)
قدَّم روبرتو فيرمينو تمريرتين حاسمتين لجالينو ورياض محرز ليفوز الأهلي 3-1 على مضيفه الريان الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، ويضع قدما في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وتبادل الفريقان السيطرة في بداية المباراة، وأهدر روجر جيديس لاعب الريان فرصة خطيرة في الدقيقة 29، لكن الأهلي رد سريعا بهدف بضربة رأس من جالينو.
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واستغل الأهلي خطأ من الحارس باولو فيكتور بعدما أمسك بالكرة عقب عودتها من زميله، ليحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء سجلها محرز بعد تمريرة من فيرمينو في الدقيقة 34.
وقلص جيديس الفارق في الدقيقة 72 لصالح الريان، لكن البديل فراس البريكان أعاد التقدم للأهلي بهدف ثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات