أرسنال يحقق فوزا ساحقا على مضيفه إيندهوفن ويقترب من التأهل لربع نهائي دوري الأبطال (فيديو)

لقن أرسنال الإنجليزي مضيفه إيندهوفن الهولندي درسا قاسيا وفاز عليه 7-1 اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وحسم أرسنال الفوز منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يضيف رباعية في الشوط الثاني.

وتقدم الهولندي جوراين تيمبير بهدف لأرسنال في الدقيقة 18. وبعدها بثلاث دقائق أضاف اللاعب الشاب إيثان نوانيري (17 عاما) الهدف الثاني.

وأكد الإسباني ميكيل ميرينو تفوق أرسنال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 31. ثم رد نوا لانغ بهدف لإيندهوفن من ضربة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الاول.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني سجل النرويجي مارتن أوديغارد الهدف الرابع لأرسنال ثم بعدها بدقيقة أخرى أحرز البلجيكي لياندرو تروسارد خامس أهداف الفريق الضيف، ثم عاد أوديجارد وسجل الهدف الثاني له والسادس لأرسنال في الدقيقة 73 وأحرز المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري الهدف السابع في الدقيقة 85.

وستكون مباراة الإياب التي يحتضنها ملعب الإمارات الأربعاء المقبل بمثابة نزهة لفريق أرسنال الذي ضمن إلى حد كبير مقعده في دور الثمانية من البطولة القارية.