إنتر ميلان يضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه فينورد بثنائية نظيفة (فيديو)

وضع إنتر ميلان الإيطالي قدما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه الثمين خارج ملعبه أمام فينورد الهولندي 2-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد “دي كويب” بمدينة روتردام الهولندية، في ذهاب دور الـ16 للبطولة.

تقدم الإنتر بهدف في الشوط الأول سجله المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، في الدقيقة 38، عندما تلقى عرضية من الجهة اليمنى لنيكولو باريلا، أودعها تورام في المرمى، ليرفع تورام بذلك رصيده من الأهداف في الشامبيونزليغ هذا الموسم، إلى هدفين.

وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليرفع لاوتارو رصيده إلى 6 أهداف، محققا بذلك أفضل معدلاته التهديفية خلال موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، كما أصبح بذلك الهداف التاريخي للإنتر في دوري أبطال أوروبا بوصوله إلى 18 هدفا متجاوزا بذلك المهاجم الإيطالي ساندرو مازولا نجم الفريق السابق.

هذا ويلتقي الفريقان إيابا يوم الثلاثاء المقبل في سان سيرو بإيطاليا، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين لمواجهة المتأهل من الديربي الألماني بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن.