البديل إليوت يحرز هدف الفوز لليفربول في الدقائق الأخيرة أمام باريس سان جيرمان (فيديو)
6/3/2025
أحرز البديل هارفي إليوت هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد أقل من دقيقة من نزوله بديلا ليمنح ليفربول الفوز بهدف دون رد على باريس سان جيرمان الذي سيطر على مباراة الذهاب في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.
سجل إليوت هدف الانتصار في الدقيقة 87 على عكس سير اللعب بعد تمريرة من زميله البديل داروين نونيز ليحقق فوزا مستحقا في العاصمة الفرنسية باريس.
اقرأ أيضاlist of 4 items
كين يقود بايرن ميونخ لكسر عقدة ليفركوزن بفوز كبير في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
أرسنال يحقق فوزا ساحقا على مضيفه إيندهوفن ويقترب من التأهل لربع نهائي دوري الأبطال (فيديو)
ريال مدريد يفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (فيديو)
وتمكن فريق المدرب أرنه سلوت من البقاء في أجواء اللقاء بفضل سلسلة من التصديات الرائعة من حارس المرمى أليسون، وسجل من محاولته الأولى على المرمى.
وشعر فريق باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي، الذي فاز في 18 من آخر 20 مباراة رسمية وتعادل في اثنتين، بالندم على إهدار الفرص عبر عشرات المحاولات قبل مباراة الإياب الصعبة في أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز