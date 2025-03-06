البديل إليوت يحرز هدف الفوز لليفربول في الدقائق الأخيرة أمام باريس سان جيرمان (فيديو)

أحرز البديل هارفي إليوت هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد أقل من دقيقة من نزوله بديلا ليمنح ليفربول الفوز بهدف دون رد على باريس سان جيرمان الذي سيطر على مباراة الذهاب في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

سجل إليوت هدف الانتصار في الدقيقة 87 على عكس سير اللعب بعد تمريرة من زميله البديل داروين نونيز ليحقق فوزا مستحقا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتمكن فريق المدرب أرنه سلوت من البقاء في أجواء اللقاء بفضل سلسلة من التصديات الرائعة من حارس المرمى أليسون، وسجل من محاولته الأولى على المرمى.

وشعر فريق باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي، الذي فاز في 18 من آخر 20 مباراة رسمية وتعادل في اثنتين، بالندم على إهدار الفرص عبر عشرات المحاولات قبل مباراة الإياب الصعبة في أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.