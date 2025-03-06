الفيفا يرصد مليار دولار جوائز مالية لكأس العالم للأندية أمريكا 2025

رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم مبلغا ماليا قياسيا يقدر بمليار دولار، لبطولة كأس العالم للأندية التي تقام بالولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا في الفترة من 14 يونيو/حزيران حتى 13 يوليو/تموز 2025، حيث يتم توزيع المليار دولار على الفرق المشاركة، وفقا لنظام سيتم الكشف عنه لاحقا.

وتشارك 5 فرق عربية في البطولة هي الأهلي المصري والترجي التونسي والهلال السعودي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

وذكر “الفيفا” في بيانه أنه أقر “ميزانية معدلة بقيمة 2 مليار دولار تأتي من إيرادات كأس العالم للأندية 2025، والتي ستضع معيارا جديدا لكرة القدم العالمية للأندية، مع توزيع مليار دولار على الأندية المشاركة (في البطولة) وتوفير آلية تضامن معنية بالأندية في جميع أنحاء العالم”.

وقال جياني إنفانتينو رئيس “الفيفا”: “لن تكون كأس العالم للأندية قمة كرة القدم للأندية فحسب، بل ستكون أيضا دليلا واضحا على التضامن الذي سيفيد الأندية على نطاق لم تفعله أي مسابقة أخرى على الإطلاق”.

وأضاف “سيتم توزيع جميع الإيرادات الناتجة عن البطولة على الأندية المشاركة ومن خلال تضامن الأندية في جميع أنحاء العالم حيث لن يحتفظ الفيفا بدولار واحد”.

من جهة أخرى وافق مجلس “الفيفا” بالإجماع على التقرير السنوي لعام 2024 “بما في ذلك هدف الإيرادات المنقحة للميزانية بقيمة 13 مليار دولار للدورة (المالية) 2023-2026 والتي ستشهد استثمار ما يقرب من 90 في المئة منها في اللعبة لتعزيز تطوير كرة القدم العالمية بشكل كبير”.