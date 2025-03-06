الفيفا يعلن موعد إقامة بطولتي كأس العرب وكأس العالم للناشئين في قطر

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مواعيد بطولتي كأس العرب وكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، وهما البطولتان اللتان تستضيفهما قطر هذا العام.

وتقرر أن تبدأ بطولة كأس العرب أول ديسمبر/كانون الأول 2025، وتختتم يوم الثامن عشر من الشهر نفسه، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر.

أما بالنسبة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، فقد تقرر أن تقام خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وأعرب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولتين، عن سعادته باستضافة البطولتين في رحاب دولة قطر، منوهًا بأن كأس العرب “تشكل ملتقى للأشقاء العرب للاحتفاء بالشغف المشترك بلعبة كرة القدم، ولفت أنظار ملايين المشجعين في المنطقة، مع تنظيم الكرنفال الكروي العربي للمرة الثانية على أرض الدولة”.

كما أكد أن كأس العالم تحت 17 سنة “ستوفر منصة لاكتشاف المواهب الكروية الصاعدة على مستوى العالم وإلقاء الضوء عليها”.

وأضاف الشيخ حمد: “نتطلع إلى الترحيب باللاعبين والمشجعين من أنحاء المنطقة والعالم في استاداتنا ومرافقنا الرياضية عالمية المستوى، حيث سيجدون بانتظارهم تجارب ثقافية غنية وتجربة مشجعين تتسم بالسهولة والسلاسة، يستعيدون خلالها الأجواء المميزة التي اختبروها خلال البطولات السابقة”.

وأضاف: “نؤمن بتأثير الرياضة كأداة توحد الشعوب، وتمد جسور التواصل بين مختلف الثقافات والمجتمعات، وهو ما يشكل حافزا لنا للاستمرار في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى”.

يذكر أن بطولة كأس العالم للناشئين المقبلة ستقام وفقا للنظام الجديد لبطولات كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات “فيفا”، وستخوض الفرق المشاركة 104 مباريات تقام على مدى 25 يوما.

ومن المتوقع الإعلان قريبا عن الاستادات التي ستستضيف مباريات البطولتين، كما سيتم الإعلان في وقت لاحق عن معلومات تتعلق بالتذاكر.