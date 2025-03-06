رياضة|أوروبا

رافينيا يمنح برشلونة انتصارا مهما على بنفيكا بعشرة لاعبين (فيديو)

رافينيا يمنح برشلونة فوزا مهما
مدة الفيديو 00 دقيقة 34 ثانية 00:34
6/3/2025

أحرز رافينيا هدف الفوز في الشوط الثاني ليمنح برشلونة انتصارا مهما بهدف دون رد على مستضيفه بنفيكا.

وتجاوز الضيوف طرد أحد لاعبيهم وهو باو كوبارسي في وقت مبكر من المباراة ليحقق الأفضلية في مباراة الذهاب بدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وحصل مدافع برشلونة الشاب كوبارسي على بطاقة حمراء مباشرة بسبب ارتكابه خطأ ضد فانجيليس بافليديس في الدقيقة 22، لكن الضيوف صمدوا فيما تبقي من المباراة بفضل أداء رائع من حارس المرمى تشيزني.

ونجح الحارس البولندي المخضرم في التصدي لسلسلة من الفرص ليحافظ على بقاء برشلونة في المباراة. وأتت مجهوداته بثمارها في الدقيقة 61 عندما انقض رافينيا على تمريرة سيئة من الدفاع داخل منطقة جزاء بنفيكا.

واستغل رافينيا الخطأ، وأطلق تسديدة منخفضة ارتطمت بمدافع قبل أن تسكن الشباك مباشرة باتجاه القائم الأيسر للمرمى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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