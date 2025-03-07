ألكمار الهولندي يهزم توتنهام في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي (فيديو)

سقط توتنهام هوتسبير في فخ الهزيمة أمام ألكمار بهدف دون مقابل، مساء الخميس، في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وتقدم ألكمار خطوة مهمة نحو الصعود لدور الثمانية، عقب فوزه الثمين بهدف وحيد على ضيفه توتنهام.

وجاء هدف المباراة عبر النيران الصديقة، بعدما سجل السويدي الشاب لوكاس بيرجفال، لاعب توتنهام، هدفا بالخطأ في مرمى الفريق اللندني، في الدقيقة الثامنة عشرة.

ويكفي ألكمار التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب، الذي يقام الأسبوع المقبل بالعاصمة البريطانية لندن، للاستمرار في المسابقة.

فيما يتعين على توتنهام الفوز بفارق هدفين على الأقل، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من البطولة.