ليون يضع قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي عقب تغلبه على ستيوا بوخارست (فيديو)

انتهت مباراة ستيوا بوخارست الروماني أمام ليون الفرنسي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف لليون، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، مساء الخميس.

أصبح ليون على أعتاب الصعود للدور المقبل، عقب تغلبه بثلاثة أهداف لهدف خارج ملعبه على ستيوار بوخارست.

وافتتح الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو التسجيل لليون في الدقيقة 30، غير أن ألكسندرو بالوتا أحرز هدف التعادل لستيوا بوخارست في الدقيقة 68.

وسجل البلجيكي مالك فوفانا الهدفين الثاني والثالث لمصلحة ليون في الدقيقة 86 و89، ليسهل كثيرا من مهمة الفريق الفرنسي في مباراة العودة، التي تجرى بملعبه.