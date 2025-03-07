مانشستر يونايتد يتعادل مع سوسييداد في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي (فيديو)

فرض التعادل الإيجابي نفسه على لقاء مانشستر يونايتد الإنجليزي ومضيفه ريال سوسييداد الإسباني، الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وعلى ملعب (أنويتا)، بادر جوشوا زيركيزي بالتسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 57، لكن ميكيل أويارزابال منح التعادل لسوسييداد في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل لدور الثمانية في البطولة إلى لقاء الإياب، الذي يقام على ملعب (أولد ترافورد)، معقل مانشستر يونايتد، يوم الخميس المقبل.