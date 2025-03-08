خسارة صادمة لبايرن على ملعبه أمام بوخوم (فيديو)

أهدر بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم تقدمه بهدفين وسط جماهيره ليخسر أمام ضيفه بوخوم بهدفين لثلاثة مساء السبت، وهو ما يشكل صدمة للفريق خلال استعداده لمواجهة مضيفه باير ليفركوزن الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد بايرن عند 61 نقطة في الصدارة، وظل متفوقا بفارق ثماني نقاط أمام باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني الذي خسر اليوم بهدفين أمام فيردر بريمن.

ودفع بايرن، الذي تغلب 3-0 على ليفركوزن ذهابا يوم الأربعاء الماضي، ثمن قرار مدربه فينسن كومباني بإجراء تغييرات في عشرة مراكز مقارنة بالتشكيلة التي خاض بها مباراة ليفركوزن، إذ تلقى بايرن اليوم الهزيمة الأولى له على ملعبه في الدوري هذا الموسم.