مانشستر سيتي يسقط أمام نوتنغهام فورست ويواصل نزيف النقاط في الدوري (فيديو)

سجل كالوم هودسون-أودوي لاعب نوتنغهام فورست هدفا متأخرا ليمنح فريقه الفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، ويبقي على آماله في إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واستقبل الجناح (24 عاما) تمريرة طويلة رائعة من مورغان جيبس-وايت قبل أن يركض داخل منطقة الجزاء ويضع الكرة من زاوية ضيقة في شباك حارس سيتي إيدرسون في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وفي مباراة لم تشهد سوى القليل من الفرص، اقترب فريق المدرب بيب غوارديولا من التسجيل عندما سدد نيكو غونزاليس كرة من مسافة بعيدة ارتطمت بالقائم من الخارج في الشوط الأول، بينما شاهد هودسون-أودوي تسديدته اللولبية يبعدها إيدرسون وترتد في القائم.

وبهذه النتيجة حافظ فورست، مفاجأة الموسم، على المركز الثالث برصيد 51 نقطة قبل عشر مباريات من النهاية، ليبقى في موقف قوي للتأهل إلى أرفع مسابقة للأندية في أوروبا لأول مرة منذ منتصف التسعينيات.

ويدرك لاعبو فورست بقيادة نونو إسبيريتو سانتو أنهم على وشك تحقيق إنجاز مميز للغاية في موسمهم الثالث بعد العودة إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام أكثر من عقدين.

ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الرابع برصيد 47 نقطة، بينما يلاحقه تشيلسي ونيوكاسل يونايتد ولكل منهما 46 و44 نقطة على الترتيب قبل مبارياتهما.