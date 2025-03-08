محمد صلاح يقود ليفربول لعبور ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفين من ركلتي جزاء، ليقود فريقه ليفربول إلى الفوز على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

تقدَّم ساوثهامبتون بهدف في الشوط الأول سجله ويل سمولبون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وقلب ليفربول الطاولة على منافسه في أقل من ثلاث دقائق بالشوط الثاني، وأدرك التعادل بهدف داروين نونيز في الدقيقة 51، وتقدَّم بهدف ثان سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والخمسين.

وعزز صلاح تفوُّق ليفربول بهدف ثالث سجله من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة الثامنة والثمانين.

بهذا الانتصار حقق ليفربول فوزه الـ21 في الدوري هذا الموسم ليواصل الابتعاد بصدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، ويقترب خطوة جديدة من التتويج باللقب، إذ يتفوق بفارق 16 نقطة عن أرسنال الذي سيلاقي مانشستر يونايتد غدا في الجولة ذاتها، وله مباراة أخرى مؤجلة.

وفاز ليفربول بوجود مدربه أرني سلوت في المدرجات تنفيذا لعقوبة إيقافه، ليحقق ثلاث نقاط ثمينة ترفع المعنويات قبل مواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، وقبل المباراة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الأسبوع المقبل.

أما ساوثهامبتون فبقي في ذيل الترتيب بعدما تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز العشرين (الأخير) بعد خسارته الـ23، ليبقى أقرب الفرق التي ستهبط إلى الدرجة الأولى.