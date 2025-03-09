تشلسي يعود للمربع الذهبي للدوري الإنجليزي بالفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف (فيديو)

استعاد تشلسي موقعه بالمركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه الثمين على ضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن.

أحرز الهدف الإسباني مارك كوكوريلا، في الدقيقة 60، من تسديدة قوية من خارج المنطقة، سكنت الشباك على يسار الحارس الدنماركي مادس هيرمانسن، ليقود البلوز لاقتحام المربع الذهبي، وهو المركز الذي يمنح الفريق الفرصة في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الفوز رفع رصيد تشلسي إلى 49 نقطة، وهو الفوز الـ14 الذي يحققه الفريق بالبريميرليغ خلال هذا الموسم، مقابل 7 تعادلات و7 هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة، ليظل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).