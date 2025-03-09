رياضة|إسبانيا

ريال مدريد ينتزع فوزا صعبا أمام ضيفه رايو فاليكانو 2–1 (فيديو)

ريال مدريد يهزم رايو فاليكانو 2 - 1
مدة الفيديو 00 دقيقة 52 ثانية 00:52
9/3/2025-|آخر تحديث: 9/3/202511:11 PM (توقيت مكة)

تجاوز ريال مدريد كبوة خسارته الأخيرة أمام ريال بيتيس، وحقق اليوم فوزا صعبا، بالتغلب على ضيفه رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على سانتياغو برنابيو العاصمة الإسبانية مدريد، بالجولة الـ27 لليغا الإسبانية.

تقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 30 و34، بينما أحرز الإسباني بيدرو دياز هدف فاليكانو الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد الريال إلى 57 نقطة، ليتساوى في الصدارة مع برشلونة الذي تأجلت مباراته مع أوساسونا، أمس السبت، بسبب وفاة طبيب الفريق، في حين يتفوق الفريق الكتالوني في فارق الأهداف.

أما فاليكانو فقد واصل نزيف النقاط للجولة الرابعة على التوالي بتعادل وحيد وثلاث هزائم، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز السابع.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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