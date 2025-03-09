مانشستر يونايتد يقدم هدية لليفربول ويقربه من لقب الدوري الإنجليزي بتعادل مثير مع أرسنال (فيديو)

انتهت مواجهة مانشستر يونايتد وضيفه أرسنال على وقع التعادل بهدف لمثله الأحد في قمة المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال 1-1، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ28 للمسابقة، على ملعب (أولد ترافورد).

افتتح البرتغالي برونو فرنانديز التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أحرز ديكلان رايس هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وبقي أرسنال، الذي ظل بلا أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، بالمركز الثاني برصيد 55 نقطة من 28 مباراة، متأخرا بفارق 15 نقطة كاملة خلف ليفربول (المتصدر)، الذي يحلم بالتتويج بلقبه الـ20 في البطولة، الذي ظل غائبا عنه في المواسم الأربعة الأخيرة.

في المقابل، أصبح في جعبة مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزين فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة، 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

بهذا التعادل، أوقف مانشستر يونايتد مسلسل هزائمه أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، الذي استمر في لقاءاتهما الأربعة الأخيرة بالبطولة.