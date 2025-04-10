باريس سان جيرمان يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز بثلاثية على أستون فيلا (فيديو)

حقق باريس سان جيرمان فوزًا مهمًا على حساب أستون فيلا بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب “بارك دي برانس”، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق مورجان روجرز في الدقيقة 35، بعدما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك ببراعة.

لكن رد الفريق الباريسي جاء سريعًا، إذ أدرك ديزيري دوي التعادل في الدقيقة 39 عبر تسديدة صاروخية سكنت الزاوية العليا لمرمى الحارس إيميليانو مارتينيز.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل باريس سان جيرمان ضغطه الهجومي، ليمنح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا فريقه التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 49، بتسديدة يسارية قوية سكنت أعلى المرمى.

ورغم محاولات أستون فيلا للعودة في النتيجة، اصطدم الفريق بتماسك دفاعات سان جيرمان وتألق حارسه جيانلويجي دوناروما، فيما استمرت هجمات الفريق الفرنسي في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الضيوف، حتى نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 92 عن طريق نونو مينديز، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الباريسي 3-1.

وبهذه النتيجة، يضع باريس سان جيرمان قدمًا في نصف النهائي، قبل مباراة الإياب المرتقبة على ملعب “فيلا بارك”، الأسبوع المقبل.