برشلونة يمطر شباك بوروسيا دورتموند برباعية ويقترب من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)
10/4/2025-|آخر تحديث: 10/4/202501:05 AM (توقيت مكة)
قدم برشلونة أداء رائعا ليسحق ضيفه بروسيا دورتموند 4-صفر في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، بعدما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الشوط الثاني.
وكما هو متوقع، هيمن برشلونة على الدقائق الأولى وافتتح التسجيل عن طريق رافينيا في الدقيقة 25، لكنه لم يتمكن من تعزيز تقدمه قبل الاستراحة بفضل تألق جريجور كوبل حارس مرمى دورتموند.
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لكن أداء برشلونة تحسن في الشوط الثاني وضاعف النتيجة بعد 3 دقائق من الاستراحة عندما مرر رافينيا الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة.
وسجل المهاجم البولندي ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 66 من داخل منطقة الجزاء قبل أن يختتم الأمين جمال التسجيل من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 77.
المصدر : الجزيرة مباشر