آينتراخت فرانكفورت يتعادل بهدف لمثله مع ضيفه توتنهام في ذهاب ربع النهائي للدوري الأوروبي

اكتفى توتنهام هوتسبير بالتعادل بهدف لمثله على ملعبه أمام أينتراخت فرانكفورت في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.

وأدرك بيدرو بورو التعادل بعد تقدم الفريق الزائر بهدف مبكر عن طريق هوجو إيكيتيكي.

وتقدم أينتراخت، بطل نسخة 2022، في الدقيقة السادسة عن طريق المهاجم إيكيتيكي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى السفلى للمرمى.

عادل بورو النتيجة لتوتنهام بعد 20 دقيقة بتسديدة سلسة من مسافة قريبة.

وتقام مباراة الإياب في 17 إبريل/نيسان وسيواجه الفائز إما لاتسيو أو بودو/غليمت النرويجي لحجز مكان في النهائي في بلباو.