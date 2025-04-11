محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول ويطمح “للمزيد من الألقاب”

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، متصدر الدوري الممتاز، اليوم الجمعة، تجديد عقد نجم الفريق المصري محمد صلاح لعامين إضافيين، لينهي بذلك الشائعات حول مستقبله في النادي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من التكهنات حول مصير صلاح، الذي كان من الممكن أن يرحل عن الفريق الصيف المقبل بعد انتهاء عقده في يونيو/حزيران 2025.

تصريحات صلاح عن التجديد

وفي بيان نشره النادي، عبّر محمد صلاح عن سعادته بتجديد العقد قائلًا “بالطبع أنا متحمس للغاية. لدينا فريق رائع الآن، وكان لدينا فريق رائع أيضًا في الماضي. أعتقد أننا نملك فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم”.

وأضاف أنه قضى “أفضل سنوات مسيرته” في ليفربول، ويتمنى أن يستمر مع الفريق لمدة 10 سنوات.

وأشار صلاح إلى أهمية جماهير الفريق، قائلًا “أود أن أقول للجماهير إنني سعيد للغاية هنا، وأتمنى أن نستمر في الفوز بالألقاب معًا”.

إنجازات صلاح مع ليفربول

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر تاريخه برصيد 243 هدفًا في 394 مباراة.

وقد حقق العديد من الألقاب مع النادي، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

ومن جانبه، أعرب مدرب ليفربول أرنه سلوت، عن سعادته بتمديد عقد صلاح، وقال في مؤتمر صحفي “كنت أعلم منذ فترة طويلة أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. نحن سعداء للغاية بتمديد عقده لمدة عامين إضافيين، ونأمل أن يواصل إظهار أهميته للفريق”.

ويأتي تجديد عقد صلاح (32 عامًا) بعد أن كان من المقرر أن تنتهي عقوده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، إلى جانب الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، والمدافع فيرجيل فان دايك، وبذلك أصبح صلاح أول لاعب من الثلاثي الأساس يوقع عقدًا جديدًا مع النادي.