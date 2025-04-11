هدف شرقي المتأخر يقود ليون لتعادل مثير مع يونايتد في الدوري الأوروبي
11/4/2025
سجل ريان شرقي هدفا في الوقت بدل الضائع قاد به أولمبيك ليون إلى تعادل مثير 2-2 مع ضيفه مانشستر يونايتد، الخميس، في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وكان أندريه أونانا حارس يونايتد محط الأنظار في ملعب جروباما بعد حرب كلامية دارت قبل المباراة مع لاعب وسط ليون نيمانيا ماتيتش.
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وارتكب الحارس خطأ تسبب في هدف التقدم لليون، وسجله تياغو ألمادا في الدقيقة 25.
وتعادل يونايتد قبل نهاية الشوط الأول عن طريق لاعب قلب الدفاع ليني يورو الذي سجل الهدف الأول له مع يونايتد منذ انضمامه إليه في نهاية الموسم الماضي.
وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، تقدم يونايتد بهدف سجله جوشوا زيركزي بضربة رأس لكن شرقي خطف هدف التعادل لليون من آخر فرصة في المباراة.
المصدر : الجزبرة مباشر + رويترز