”رفح تباد وشمال غزة يباد والعالم اعتاد”.. جمهور المغرب الفاسي يهتف في المدرجات تضامنا مع غزة (فيديو)

تضامن جمهور فريق المغرب الفاسي لكرة القدم مع معاناة الفلسطينيين المستمرة في قطاع غزة، عبر رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات، تعبيرًا عن رفض حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال المباراة التي جمعت فريق المغرب الفاسي، اليوم السبت، مع نادي الفتح الرباطي على ملعب الحسن الثاني وسط مدينة فاس، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس العرش.

ورفع جمهور المغرب الفاسي خلال توجهه إلى ملعب الحسن الثاني لافتة كبيرة كُتب عليها ”رفح تباد وشمال غزة يباد والعالم اعتاد”، منتقدًا الصمت العالمي إزاء مجازر الاحتلال الإسرائيلي، مرددًا هتافات تضامنية مع غزة.

وكان جمهور المغرب الفاسي قد رفع في مباريات سابقة شعارات تعبّر عن رفض العدوان الإسرائيلي على غزة، بينها شعار “في زمن حقوق الإنسان الكونية فلسطين تتعرض للإبادة الجماعية”، ولافتة أخرى كُتب عليها ”ماتت في العرب الإنسانية”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود.