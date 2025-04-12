ماذا قال مصطفى محمد عن صلاح وطموحات مصر في كأس العالم 2026؟

تحدث اللاعب المصري مصطفى محمد، إلى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، حيث كشف عن تجربته في مدينة نانت الفرنسية، قائلًا إن البداية كانت صعبة نظرًا لاختلاف حجم المدينة عن القاهرة أو إسطنبول.

ومع مرور الوقت، أصبح يشعر بالراحة والاندماج في الأجواء، ويستمتع بوقته مع عائلته وأصدقائه، كما أشار إلى سعادته الكبيرة بوجوده في نانت وأدائه الجيد مع الفريق.

وتحدث مصطفى عن هدفه المميز ضد ليل في 15 مارس/آذار الماضي، وكيف احتفل مع ابنه، الذي يعد من أكبر مشجعيه، وقال “لقد وعدته بالاحتفال معه عند التسجيل، وعندما أحرزت الهدف، احتفلنا مع الجماهير. كان يومًا رائعًا”.

وعن الفرق بين تسجيل الأهداف مع ناديه ومنتخب مصر، أكد مصطفى أن هدفه هو إسعاد الجماهير سواء في نانت أو في مصر، وقال “في نانت أُسعد 40 ألف مشجع، أما في مصر، أُسعد 100 مليون شخص. الفارق هو في عدد من يشعرون بالسعادة”.

حسام حسن

وأبدى مصطفى إعجابه الكبير بالمدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، وذكر كيف كان والده يرغب في أن يلتقي به.

وأضاف “حسام حسن كان أفضل مهاجم في تاريخ مصر، وأنا الآن أتعلم منه الكثير، سواء في الحركة داخل منطقة الجزاء أو طريقة التعامل مع الكرة”.

محمد صلاح

كما أثنى مصطفى على زميله محمد صلاح، معتبرًا إياه لاعبًا استثنائيًا وأسطورة حية في تاريخ مصر، وقال “محمد صلاح هو أفضل لاعب في تاريخ مصر، ونحن محظوظون بوجوده معنا. تعلمنا منه الكثير، خاصة في كيفية التعامل مع الحياة اليومية وأسرار النجاح في كرة القدم”.

الاستعداد لكأس العالم 2026

وعن طموحاته مع المنتخب المصري، قال مصطفى “نحن واثقون من قدرتنا على التأهل لكأس العالم 2026. نحن نعمل جاهدين لتحقيق ذلك وسنسعى لتحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل”.

وأضاف أنه يطمح لتحقيق شيء كبير في هذه البطولة، قائلًا “أريد الوصول إلى النهائي، وأريد الفوز بكأس العالم في مشاركتي الأولى”.

ليونيل ميسي

وتحدث مصطفى عن ذكرياته المفضلة في كأس العالم، مشيرًا إلى نهائي 2022 بين الأرجنتين وفرنسا كأفضل مباراة.

وأكد أنه كان يشعر بالحزن لعدم مشاركته مع منتخب بلاده في تلك البطولة، ولكنه لا يزال يذكر تلك المباراة الكبيرة، مشيدًا باللاعب الشهير ليونيل ميسي.

قدواته في كرة القدم

وعندما سئل عن قدوته في كرة القدم، ذكر مصطفى عمرو زكي كمثال له، وأشار إلى إعجابه بلاعبين مثل محمد زيدان، وواين روني، ودروغبا، وإيتو.

وختامًا، تحدث مصطفى عن طموحاته في حال تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه يتطلع للوصول إلى النهائي والفوز بالبطولة، قائلًا “أريد أن ألعب، وأسجل، وأحقق حلمي بالفوز بكأس العالم في أول مشاركة لي”.