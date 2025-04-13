ريال مدريد يتخطى ألافيس بصعوبة ويُقلّص الفارق مع برشلونة (فيديو)

فاز فريق ريال مدريد بشق الأنفس على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-صفر ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

وأحرز إدواردو كامافينغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، لينتزع الفريق المدريدي ثلاث نقاط ثمينة. وأكمل الفريقان اللقاء بنقص عددي بعد طرد كيليان مبابي نجم ريال مدريد في الدقيقة 38، وكذلك مانو سانشيز مدافع ديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 70.

ورفع الريال رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مجددا إلى أربع نقاط مع برشلونة متصدر الترتيب، وتستمر المنافسة بينهما في آخر سبع جولات من المسابقة.

ويرفع هذا الفوز أيضا معنويات الريال قبل لقاء الإياب أمام أرسنال الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

أما ألافيس، فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.