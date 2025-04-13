ليفربول يقترب من الفوز بالدوري الإنجليزي وصلاح يحطم رقما قياسيا (فيديو)

واصل ليفربول مسيرته نحو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه 2-1 على وست هام يونايتد، اليوم الأحد، بعد أن حطم محمد صلاح الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مساهمة في التهديف في موسم واحد.

سجل لويس دياز هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 18 بتمريرة من صلاح، وتعادل أندي روبرتسون بهدفٍ عكسي في الدقيقة 86، وأضاف فيرجيل فان دايك الثاني لليفربول في الدقيقة 89.

ورفع “الريدز” رصيده إلى 76 نقطة في المركز الأول، وبات في حاجة إلى 6 نقاط فقط من الجولات الست المقبلة لضمان التتويج باللقب.

في المقابل، تجمد رصيد وست هام عند 35 نقطة في المركز السابع عشر من الترتيب.