باريس سان جيرمان ينجو من “ريمونتادا” ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أستون فيلا (فيديو)
16/4/2025-|آخر تحديث: 16/4/202512:45 AM (توقيت مكة)
خطف باريس سان جيرمان الفرنسي تذكرة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته من أستون فيلا الإنجليزي 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب “فيلا بارك” في إنجلترا، في “إياب” ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
انتهى الشوط الأول بتقدم سان جيرمان 2-1، حيث سجل أشرف حكيمي الأول لصالح باريس في الدقيقة 11، وأضاف نونو مينديز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 27، وقلص يورى تيليمانس الفارق لأصحاب الملعب بهدف في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم سان جيرمان 2-1 على أستون فيلا.
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وفى الشوط الثاني، أحرز أستون فيلا هدفين عبر ماكجين وكونسا في الدقيقتين 55 و57، لتصبح النتيجة تقدُّم أصحاب الملعب 3-2.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان 3-1 في فرنسا، ليتأهل العملاق الفرنسي بمجموع 5-4.
المصدر : الجزيرة مباشر