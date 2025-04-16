برشلونة يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته بثلاثية أمام دورتموند (فيديو)

سقط برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات مواجهات إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم في ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وحسم برشلونة تأهله إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا على حساب دورتموند رغم خسارته أمام الأخير بنتيجة (3-1)، لكن الضيوف بلغوا المربع الذهبي بفضل التفوق برباعية نظيفة في موقعة الذهاب.

افتتح جيراسي التسجيل لصالح دورتموند في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وأضاف جيراسي التسجيل لدورتموند في الدقيقة 49 من ركلة ركنية أسكنها جيراسي الشباك برأسية متقنة، ليوقع على هدفه الثاني في المباراة.

وقلص برشلونة تأخره بهدف بنيران صديقة عن طريق رامي بن سبعيني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54.

ووقَّع جيراسي على ثالث أهدافه (هاتريك) في المباراة في الدقيقة 76 مستغلا خطأ آراوخو، ووضع الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء لتشتعل المباراة.

حاول دورتموند تسجيل هدف آخر لتقليص النتيجة والإبقاء على حظوظه للتأهل إلى الدور نصف النهائي لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1، ليودع الفريق الألماني البطولة ويتأهل برشلونة إلى نصف النهائي رغم الخسارة بمجموع اللقاءين 5-3.