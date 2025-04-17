إنتر يبلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله 2-2 مع بايرن ميونيخ مستغلا فوزه ذهابا 2 – 1
تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 4-3 في مجموع المباراتين على بايرن ميونيخ الألماني بعد تعادلهما 2-2 في مباراة إياب دور الثمانية على استاد سان سيرو، الأربعاء.
وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، وضع هاري كين بايرن في المقدمة في المباراة ليسيطر التعادل في مجموع المباراتين بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن بعد 6 دقائق سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر.
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وبدا أن إنتر ميلان حسم المباراة بعد 3 دقائق أخرى عندما سجل بنجامين بافار برأسه من ركلة ركنية، لكن بايرن ضمن نهاية متوترة لجماهيره عندما سجل إيريك داير هدف التعادل قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة.
وتمكن أصحاب الأرض من الصمود تحت ضغط شديد في الدقائق الأخيرة وتقدموا لمواجهة برشلونة في الدور قبل النهائي حيث لا يزال متصدر الدوري الإيطالي في طريقه لتحقيق الثلاثية.