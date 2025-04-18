بودو/غليمت يهزم لاتسيو بركلات الترجيح ويصعد لقبل نهائي الدوري الأوروبي(فيديو)

سجل نايكيتا خايكين تصديا حاسما قاد بودو/غليمت النرويجي إلى الفوز بركلات الترجيح على مضيفه لاتسيو الإيطالي، الخميس، ليصبح أول فريق نرويجي يتأهل للدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث سيواجه توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم لاتسيو في الدقيقة 21 عن طريق تاتي كاستيانوس وانتظر حتى الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليضيف تيجاني نوسلين الهدف الثاني ويتعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 2-2 لتستمر المواجهة لوقت إضافي.

وسجل بولاي ديا هدفا للاتسيو من ضربة رأس بعد مرور 10 دقائق من الشوط الإضافي الأول، لكن البديل أندرياس هيلميرسن تعادل لبودو بضربة رأس في الدقيقة 109، وطُرد بعدها لحصوله على الإنذار الثاني، واستمر التعادل حتى النهاية ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وكان بإمكان باتريك بيرج لاعب بودو/غليمت أن يحسم المواجهة عبر الركلة الخامسة لكنه سدد الكرة فوق العارضة، ولعب زميله الحارس خايكين دور البطولة عندما تصدى لركلة كاستيانوس ليتفوق الفريق النرويجي 3-2 بركلات الترجيح ويتأهل لقبل النهائي.