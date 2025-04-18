ريمونتادا إعجازية تقود مانشستر يونايتد لقبل نهائي الدوري الأوروبي على حساب ليون (فيديو)

اقتنص مانشستر يونايتد الإنجليزي بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، في مباراة مثيرة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة.

وتغلب مانشستر يونايتد 5 / 4 على أولمبيك ليون، في اللقاء الذي جرى بينهما في وقت متأخر من مساء الخميس، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، على ملعب (أولد ترافورد).

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي في فرنسا، ليحتكم الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، حيث حسم خلالها الفريق الإنجليزي ورقة الترشح للمربع الذهبي.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين حملا توقيع الأوروغواياني مانويل أوغارتي والبرتغالي ديوجو دالوت في الدقيقتين 10 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

وانتفض ليون في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه هدفين بواسطة الفرنسي كورينتين توليسو والأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقتين 71 و78 على الترتيب.

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت الإضافي، فرغم النقص العددي في صفوف ليون، عقب طرد توليسو في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني، أحرز ريان شرقي الهدف الثالث للفريق الفرنسي في الدقيقة 104، فيما أضاف ألكسندر لاكازيت الهدف الرابع في الدقيقة 109 من ركلة جزاء.

ورفض مانشستر يونايتد الاستسلام، ليحقق (ريمونتادا) إعجازية، حيث أحرز البرتغالي برونو فرنانديز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 114 من ركلة جزاء، ثم أضاف كوبي ماينو الهدف الرابع في الدقيقة 120.

وبينما تأهب الجميع للاحتكام إلى ركلات الترجيح، منح هاري ماجواير بطاقة التأهل لمانشستر يونايتد، عقب تسجيله الهدف الخامس للفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الرابع.

وضرب مانشستر يونايتد موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة مع أتلتيك بلباو الإسباني، الذي اجتاز عقبة جلاسكو رينجرز الأسكتلندي.