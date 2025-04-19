بايرن ميونيخ يهزم هايدنهايم برباعية ويقترب من الفوز بالدوري الألماني للمرة الـ34 (فيديو)

اقترب بايرن ميونيخ كثيرًا من حسم لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة الـ34، بعدما تغلَّب دون عناء كبير بالفوز على مضيفه هايدنهايم، السبت، برباعية نظيفة.

وقبل أربع جولات على نهاية الموسم، رفع بايرن رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب بفارق تسع نقاط أمام أقرب منافسيه باير ليفركوزن الذي يلتقي سانت باولي، الأحد.

وتقدَّم بايرن بثلاثة أهداف خلال أول 36 دقيقة من المباراة، عن طريق هاري كين وكونراد لايمر وكينغسلي كومان، ليضمن المواجهة بشكل كبير.

وكاد كين يسجل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 22 في ظل ضغط قوي على مرمى هايدنهايم، لكنه صوَّب كرة بضربة رأس من مسافة قريبة مرت بجوار المرمى بقليل، ليمنح أصحاب الأرض أملًا للنجاة.

وبعدها، بدَّد يوزوا كيميش آمال هايدنهايم في العودة بعدما أضاف الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 56.

وبدافع الكبرياء والرغبة في تحقيق شيء ما رغم الأداء المتواضع، حاول هايدنهايم تقليص الفارق بعد مرور ساعة من اللعب، لكن حارس بايرن، يوناس أوربيخ، كان في غاية اليقظة، وتصدى ببراعة لكرة خطيرة من زيرلورد كونتيه.

ويبدو الوضع حرجًا بالنسبة لأصحاب الأرض، إذ يحتل هايدنهايم المركز الثالث من القاع ضمن منطقة الهبوط، برصيد 22 نقطة وبفارق سبع نقاط خلف سانت باولي الذي يحتل آخر مراكز البقاء في الدرجة الأولى.

ويستضيف بايرن فريق ماينتس، السبت المقبل، قبل مواجهة رازن بال شبورت لايبزيج وبروسيا مونشنغلادباخ، وبعدها يختتم مشواره في الدوري بمواجهة هوفنهايم يوم 17 مايو/أيار.