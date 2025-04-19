رافينيا يقود برشلونة للفوز في اللحظات الأخيرة على سيلتا فيغو بالدوري الإسباني (فيديو)

حقق برشلونة فوزًا في اللحظات الأخيرة على ضيفه سيلتا فيغو بأربعة أهداف لثلاثة، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يلعب الأحد مع أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 43 نقطة في المركز السابع، بفارق خمس نقاط خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس، وبفارق ثماني نقاط خلف فياريال صاحب المركز الخامس، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقدَّم برشلونة عن طريق فيران توريس في الدقيقة 12، غير أن سيلتا فيغو أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق عن طريق بورخا إغلسياس.

وفي الدقيقة 52، سجَّل إغلسياس الهدف الثاني له ولسيلتا فيغو، ثم أكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة الثانية والستين.

لكن برشلونة نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق بعد دقيقتين عن طريق داني أولمو، ثم سجَّل رافينيا دياز هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والستين.

وعاد برشلونة ليسجل مجددًا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق رافينيا من ضربة جزاء.