مانشستر سيتي يقفز إلى المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي بعد فوز ثمين على إيفرتون (فيديو)

عزز مانشستر سيتي من حظوظه في احتلال المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بعد فوز ثمين خارج ملعبه على إيفرتون بثنائية ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 58 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع مؤقتًا، متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط عن نوتنغهام فورست صاحب المركز الخامس، وبأربع نقاط عن تشلسي سادس الترتيب. أما إيفرتون فتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب غوديسون بارك، انتزع سيتي نقاط اللقاء بهدفين في توقيت قاتل، بعدما تقدَّم بهدف اللاعب الشاب نيكو أوريلي في الدقيقة 84 بعد كرة عرضية من زميله ماتيوس نونيز.

وبعد عمل جماعي رائع، مهَّد إلكاي غوندوغان الكرة إلى ماتيو كوفاسيتش ليسدد مباشرة في الشباك، ليسجل اللاعب الكرواتي الدولي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الثانية والتسعين.