ساكا يهز الشباك ويقود أرسنال للفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

فاز أرسنال على فولهام 2-1، الثلاثاء، بفضل هدف آخر من المهاجم ميكل ميرينو بينما هز بوكايو ساكا الشباك بعد دقائق قليلة من عودته من إصابة دامت ثلاثة أشهر.

تقدم أرسنال قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول عندما مرر يورن تيمبر كرة رائعة إلى إيثان نوانيري ليمررها الأخير إلى ميرينو الذي سدد كرة أبدلت اتجاهها في مرمى الحارس بيرند لينو.

وشهد الشوط الثاني وابلا من الفرص لكلا الفريقين. وقابل مارتن أوديجارد قائد أرسنال تمريرة عرضية رائعة من جابرييل مارتينيلي فوق الشباك.

وكاد فولهام أن يُعادل النتيجة عندما سنحت لراؤول خيمينيز فرصة من هجمة مرتدة تصدى لها حارس أرسنال ديفيد رايا ببراعة بينما قام لينو بعمل مماثل في الجهة المقابلة من الملعب بعد محاولة من تيمبر.

وأثارت عودة ساكا حماس جماهير أرسنال، وابتهجوا فرحا عندما سجل الدولي الإنجليزي (23 عاما) هدفا في الدقيقة 73 بعد خمس دقائق من نزوله بديلا.

ولم تكن ليلة مثالية للفريق المضيف. وسجل رودريغو مونيز هدفا متأخرا لفولهام بينما خرج مدافع أرسنال غابرييل مصابا بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ويتأخر أرسنال الآن عن ليفربول المتصدر بتسع نقاط مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم على الرغم من أن متصدر الدوري قد يوسع الفارق مرة أخرى عندما يواجه غريمه المحلي إيفرتون الأربعاء.