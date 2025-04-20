أرسنال يقسو على إيبسويتش برباعية ويضعه على مشارف الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

أصبح إيبسويتش تاون على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب)، عقب خسارته برباعية أمام ضيفه أرسنال، الأحد، في المرحلة الـ33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح البلجيكي لياندرو تروسارد التسجيل لأرسنال في الدقيقة 14، وأضاف زميله جابرييل مارتينيللي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وتضاعفت معاناة إيبسويتش بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ليف دافيس في الدقيقة 32، ليستغل الفريق اللندني النقص العددي في صفوف منافسه، ويضيف الهدفين الثالث والرابع بتوقيع تروسارد وإيثان نوانيري في الدقيقتين 69 و88 على الترتيب.

بتلك النتيجة، تسبب أرسنال في تأجيل تتويج ليفربول رسميا بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث رفع رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف الفريق الأحمر (المتصدر).

في المقابل، تجمد رصيد إيبسويتش تاون عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، ليصبح بحاجة إلى معجزة من أجل البقاء في البطولة، حيث يبتعد بفارق 15 نقطة خلف مراكز الأمان، مع تبقي 5 مراحل فقط على نهاية المسابقة.