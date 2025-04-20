فياريال يفرط في نقطتين ثمينتين بتعادله مع سوسيداد في الدوري الإسباني (فيديو)

فقد فياريال نقطتين ثمينتين بالتعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام ريال سوسيداد بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم فياريال بهدف مبكر سجله ييرمي بينو بعد مرور سبع دقائق، ورد سوسيداد بهدفين أحرزهما ميكيل أويارزابال في الدقيقتين 19 و49. ولكن فياريال خطف نقطة التعادل بهدف سجله أيوزي بيريز في الدقيقة 60.

بهذا التعادل بقى فياريال في المركز الخامس برصيد 52 نقطة وله مباراة مؤجلة، ليفرط في فرصة لتقليص الفارق مع أتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع.

أما سوسيداد فقد بقى في المركز التاسع برصيد 42 نقطة بعد تعادله الرابع عشر خلال مشواره بالدوري هذا الموسم.