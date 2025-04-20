ليفربول يقترب من اللقب ويحسم هبوط ليستر من الدوري الممتاز (فيديو)

أصبح ليفربول على بعد انتصار واحد من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل البديل ترينت ألكسندر-أرنولد هدفا قاد به الفريق للفوز على مضيفه ليستر سيتي، اليوم الأحد، وتأكد بذلك هبوط ليستر لدوري الدرجة الأولى.

وكان ليستر بحاجة إلى الفوز على ليفربول المتصدر ليحافظ على آماله في البقاء بالدوري الممتاز، وحافظ على نظافة شباكه طوال 75 دقيقة قبل أن يسجل ألكسندر-أرنولد هدف المباراة الوحيد مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء.

وكان ليفربول سيحسم اليوم معادلة الرقم القياسي لمانشستر يونايتد بإحراز اللقب للمرة 20 في تاريخه في حال خسارة أقرب ملاحقيه أرسنال أمام إبسويتش تاون، لكن أرسنال فاز برباعية على إبسويتش في عقر داره.

ويمكن أن يُحسم اللقب لليفربول، الأربعاء المقبل، في حال خسارة أرسنال أمام كريستال بالاس. وفي حال لم يحقق بالاس الفوز على أرسنال، يمكن لليفربول، الذي يدربه أرنه سلوت، حسم اللقب بالفوز على ملعبه أمام توتنهام هوتسبير، الأحد المقبل.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 79 نقطة حصدها خلال 33 مباراة ويليه أرسنال في المركز الثاني برصيد 66 نقطة حصدها خلال نفس العدد من المباريات.

وتأكد هبوط ليستر، الذي حقق رقما قياسيا سلبيا في الدوري بتلقي تسع هزائم متتالية هذا الموسم، بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة، إذ لم يعد بإمكانه اللحاق بوست هام يونايتد صاحب المركز 17، آخر مراكز البقاء في الدوري الممتاز.